Michoacán.- El ataque de un grupo armado liderado por un lugarteniente del Cártel Michoacán Nueva Generación, provocó un enfrentamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno, bloqueos carreteros y quema de vehículos en la Región Lacustre de la entidad.

El despliegue tenía como objetivo la captura de Ángel Chávez Ponce, "El Camaleón", uno de los mandos medios operativos de ese bloque criminal conformado por Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Mientras circulaban sobre un tramo de la carretera libre Uruapan-Morelia, personal de los tres órdenes de gobierno, fueron atacados a balazos por la célula delictiva.

Eso generó una serie de enfrentamientos en el lugar conocido como El Cerrito, de la localidad de Zirahuén, luego de que las autoridades repelieran la agresión.

Lee también Nuevo caso de gusano barrenador en NL afecta imagen y negociaciones, dicen ganaderos en Coahuila y Durango

Minutos después, el CMNG, ordenó bloqueos en por lo menos tres puntos de esa zona del municipio de Salvador Escalante.

Los cierres carreteros con vehículos, se extendieron a la carretera Pátzcuaro-Morelia y a la Zacapu-Morelia, donde los criminales le prendieron fuego a una pipa.

También se apoderaron de un camión de pasajeros sobre la carretera Zacapu-Quiroga y bloquearon también a la altura de Erongarícuaro, sobre la Pátzcuaro-Quiroga.

Cártel Michoacán Nueva Generación provoca enfrentamientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en Michoacán (22/09/2025). Foto: Especial

Hasta este momento se desconoce si fue detenido el objetivo criminal.

Lee también Fiscal de Coahuila descarta indicios de delito doloso en muerte de Carlos Gurrola "Papayita"

Ángel Chávez Ponce “El Camaleón” señalado por los homicidios de policías y sobrino de Joan Sebastian

Ángel Chávez Ponce, "El Camaleón", es identificado como el presunto asesino de la comisaria de la Guardia Civil en la región de Pátzcuaro, Cristal García Hurtado, y sus escoltas, perpetrado el 18 de marzo del 2024.

Al Camaleón, también se le vincula con el asesinato el 31 de enero del 2019, del sobrino del cantante Joan Sebastian, Hugo Figueroa, cerca de Ario de Rosales.

De acuerdo a fuentes federales, Ángel Chávez Ponce “El Camaleón” o “El Colroes”, nació en La Huacana. Es jefe de plaza en la región Lacustre de Pátzcuaro, Ario de Rosales y municipios aledaños.

Se dedicaba al secuestro y extorsión a empresarios aguacateros. Cuenta con una orden de aprehensión vigente 1/2019-II.

Lee también Tras 40 horas de trabajo de rehabilitación, reabren tránsito en carretera paralizada por puentes caídos en Chiapas

En el 2020, como jefe del brazo armado de la “Gente del cerro”, grupo criminal allegado a los viagras, estuvo involucrado en el homicidio de un empresario aguacatero y de funcionarios de San Juan Nuevo.

En el 2017 participó en el homicidio de 4 elementos de la Policía Auxiliar de Michoacán.

Años atrás, también habría estado involucrado en el asesinato de Hugo Figueroa, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en Michoacán.

En la plaza de toros La Aurora, se desató una balacera, secuestraron al sobrino del cantante, y después lo asesinaron.

Cártel Michoacán Nueva Generación provoca enfrentamientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en Michoacán (22/09/2025). Foto: Especial

Lee también Rocha Moya anuncia apoyos y refuerzos de seguridad para reactivar la bahía de Altata

En el 2019, casi 50 sicarios frustraron la captura del grupo criminal, luego que bloquearon e incendiaron vehículos y casas en la carretera Santa Clara-Opopeo, en el municipio de Salvador Escalante.

El 5 de abril del año pasado (2024), Ángel Chávez Ponce, El Camaleón, fue detenido en el estado de Aguascalientes, donde la Fiscalía de Michoacán, cumplimentó una orden de aprehensión en su contra, como presunto responsable del secuestro de un comerciante, ocurrido en 2014, en el municipio de Uruapan.

De acuerdo a datos que constan en la Carpeta de Investigación, el 18 de junio de 2014, en la localidad de Uruapilla, municipio de Morelia, el comerciante Hilario A., fue privado de la libertad por varias personas armadas, presuntos integrantes de una célula delincuencial.

Más tarde, familiares de la víctima recibieron una llamada telefónica en la que les hicieron una exigencia económica; sin embargo, se perdió el contacto con los plagiarios y fue el 11 de enero de 2016, cuando se localizaron los restos de la víctima, en un predio ubicado en las inmediaciones del kilómetro 10 de la carretera libre Pátzcuaro-Uruapan.

Lee también Detienen a 4 policías por desaparición forzada de cinco personas en Guanajuato

Con relación a estos hechos, en su momento fueron detenidos José Francisco “N”, Jorge Luis “N” y Gerardo “N”, quienes enfrentaron un juicio oral, mientras que Ángel Ponce, se refugiaba en diversos puntos de la entidad.

Resultado de trabajos de coordinación con Secretaría de Marina y de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), "El Camaleón" fue ubicado y capturado en Aguascalientes.

A pesar del trabajo de la Semar y de la SSP, El Camaleón no duró ni un mes preso, debido a la debilidad del caso con que fue presentado ante un juez, por la Fiscalía de Michoacán.

Ángel Chávez, fue dejado en libertad y se sumó a la lista -ya frecuente- de criminales liberados por las mismas razones con las que la Unidad de Antisecuestros y Extorsiones, los presenta ante un juez.

Lee también Sujeto mata a empleada de la Fiscalía General de Sinaloa y luego se suicida; era su esposa

Refuerzan seguridad en 4 municipios de Michoacán

Con relación a los hechos ocurridos este lunes, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, informó:

En una zona serrana en la localidad de Zirahuén, municipio de Salvador Escalante, localizamos un campamento relacionado a conductas delictivas, en el cual había dos vehículos presuntamente implicados en actividades ilícitas.

Cártel Michoacán Nueva Generación provoca enfrentamientos, bloqueos carreteros y quema de vehículos en Michoacán (22/09/2025). Foto: Especial

A la par continuamos con el fortalecimiento al dispositivo de seguridad en los municipios de Pátzcuaro, Ario, Salvador Escalante, Tzintzuntzan y Erongarícuaro donde se realizan patrullajes aéreos y terrestres para localizar a civiles armados.

Asimismo, en el tramo carretero Morelia – Zacapu, en coordinación con la Guardia Nacional y Policías locales mantenemos activo un dispositivo de seguridad para garantizar el orden. Al momento se registraron bloqueos a la circulación en las localidades de Capula, Franco Reyes, Matugeo, Los Llanos y en Huaniqueo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov