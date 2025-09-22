El fiscal de Coahuila, Federico Fernández, declaró que hasta el momento no se cuenta con indicio alguno que presuma la comisión de algún delito doloso en la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, “Papayita”, quien supuestamente falleció después de beber un líquido con una sustancia nociva.

Fernández dijo que este lunes se le mostraron a familiares y asesores legales avances en la carpeta de investigación y videograbaciones del día en que supuestamente Carlos Gurrola falleció, así como del día anterior, sin embargo, destacó que hasta el momento no hay indicios de un delito doloso.

El fiscal dijo que se acordó con familiares y asesores, continuar con la integración de la carpeta de investigación.

Con marcha exigen justicia por Carlos Gurrola

El domingo, familiares, amigos y vecinos de Carlos Gurrola en el ejido La Concha, de Torreón, marcharon hasta la tienda HEB Senderos, donde supuestamente la persona fallecida se intoxicó. La tienda tuvo que ser cerrada el domingo durante la manifestación. Después de la intervención de autoridades policiacas del municipio y la empresa, se acordó que este lunes tendrían una reunión en la fiscalía.

El fiscal Federico Fernández aseguró que desde el primer momento se inició con la carpeta de investigación y se han recabado los datos de prueba tanto de un día anterior como del día en que ocurrieron los hechos.

“Desde el primer momento que tuvimos conocimiento de este caso tan sensible, no hemos dejado de estar bien atentos en cuanto a lo que fiscalía corresponde y fungir como mediadores entre la familia y la empresa”, comentó.

Fernández añadió que por parte de la fiscalía se mantendrá la transparencia en cada uno de los temas que conciernen a la investigación.

La familia de Carlos Gurrola ha insistido en que su familia sufría de acoso laboral por parte de compañeros de trabajo y han insistido en que el caso no quede impune.

