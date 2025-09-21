Fallece Carlos Gurrola “Papayita” por presunta broma de colegas, HEB México se pronuncia y ofrece apoyo

El pasado 18 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Carlos Gurrola Arguijo, conocido como "Papayita", en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón en Coahuila, luego de que médicos confirmaran un daño severo en tráquea y pulmones.

Carlos fue intervenido de urgencia el pasado 30 de agosto al presentar síntomas de intoxicación luego de beber un líquido que presuntamente había sido alterado como parte de una "broma" de sus compañeros, mientras se desempeñaba en su turno diario como trabajador de limpieza en la sucursal H-E-B Senderos por parte de la empresa Multiservicios Rocasa S.A. de C.V.

La familia denunció que Carlos era víctima de acoso laboral por parte de sus compañeros, mientras que las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Torreón mantienen abierta una carpeta de investigación para determinar si hubo un "envenenamiento provocado".

Lee también: Muere Carlos Gurrola, “Papayita”, tras presunto envenenamiento y acoso laboral en Coahuila; familia y amigos piden justicia

Carlos presentó síntomas de intoxicación luego de beber un líquido desengrasante que se encontraba en su botella de electrolitos. Foto: Especial

El caso provocó indignación a nivel nacional y diversos ciudadanos se unieron en redes sociales para exigir justicia y sancionar a los responsables.

HEB se pronuncia ante fallecimiento de Carlos Gurrola

La cadena de tiendas comerciales 'HEB' se pronunció el pasado viernes 19 de septiembre a través de un comunicado oficial en su cuenta oficial en la plataforma de 'X', en el que expresó sus condolencias a amigos y familiares del trabajador, al mismo tiempo que aseguró que ha mantenido comunicación constante con la empresa proveedora para brindar apoyo.

"Lamentamos profundamente el deceso del seños Carlos Gurrola, empleado directo del proveedor de servicios de limpieza Multiservicios Rocasa S.A. de C.V y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos", mencionaron.

La empresa HEB mostró su disposición para colaborar abiertamente con las autoridades durante la investigación y esclarecimiento del caso. "Hemos colaborado con total transparencia y apertura con las autoridades correspondiente... esperamos que pronto se puedan deslindar responsabilidades", explicaron.

Lee también: Protestan en tienda HEB por muerte de “Papayita”, presunta víctima de acoso laboral y envenenamiento en Torreón, Coahuila

A través de un comunicado en redes, la empresa HEB mostró su disposición para colaborar con la investigación correspondiente. Foto: Captura de pantalla

Finalmente, HEB reiteró su compromiso con la seguridad e integridad de sus clientes, colaboradores y proveedores que laboran dentro de sus instalaciones y aseguró que seguirá trabajando para consolidarse como un lugar ideal para "trabajar, comprar y hacer negocios".

También te interesará:

Santos Bravos: ¿cómo asistir al debut de la banda en el Auditorio Nacional?

Adrián Marcelo se lanza contra Conan O'Brien tras apoyar a Jimmy Kimmel: "tus prioridades están equivocadas"

“Gabrielle”: ¿qué diferencia hay entre una depresión tropical y una tormenta tropical?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov