Torreón.- Un grupo de amigos y vecinos del ejido La Concha de Torreón marcharon hasta la sucursal HEB Senderos de la ciudad para protestar por la muerte de Carlos Gurrola Arguijo “Papayita”, quien falleció supuestamente a causa de un envenenamiento mientras trabajaba en la tienda.

Desde el ejido caminaron más de 3 kilómetros sobre la carretera Torreón-San Pedro para exigir justicia por la muerte de "Papayita", esto a pesar de que el fin de semana la Fiscalía de Coahuila informó que no había indicios de que alguna persona hubiera vertido una sustancia nociva en la bebida de Carlos Gurrola.

Fue cerca de las 11:30 de la mañana que el grupo de más de 100 personas, más una caravana de más de 20 automóviles escoltando, llegaron hasta la tienda, la cual ya estaba cerrada y vigilada por policías.

María Guadalupe Arguijo, tía de Papayita, aseguró que no confían en la versión de la fiscalía y exigió a las autoridades y la tienda, que muestren los videos. “Que nos muestren las cámaras, son mentiras, no nos han enseñado ningún reporte”, comentó.

Foto: Francisco Rodríguez / EL UNIVERSAL

Al lugar arribó el director de la Policía de Torreón, Alfredo Flores, para tratar de entablar un diálogo con los manifestantes.

La gente se concentró a la entrada de la tienda para gritar consignas como “queremos justicia”, “no estamos todos, nos falta Papayita”, “que enseñen los videos”.

Personal de HEB también intentó dialogar con la gente, al asegurarles que desde que ocurrieron los hechos han estado abiertas con las autoridades para entregar todo el material videográfico.

Carlos Gurrola trabajaba para una empresa proveedora de limpieza y según sus familiares era víctima de acosos laboral.

