Tras manifestación fuera de sucursal, H-E-B México responde a exigencia de justicia para Carlos Gurrola "Papayita"

Tras manifestación de familiares, amigos y conocidos de Carlos Gurrola Arguijo "Papayita" afuera de la sucursal H-E-B Senderos, el supermercado estadounidense se sumó a la exigencia de justicia y reafirmó su compromiso con el fin de esclarecer el caso.

"Entendemos y respetamos la voz de la comunidad que se manifestó frente a nuestra tienda. Compartimos plenamente su exigencia de justicia y reiteramos nuestro compromiso para que los hechos se esclarezcan con total transparencia", declaró en un comunicado.

Explicó que desde el primer momento ha colaborado con la autoridades y la Fiscalía General del Estado de Coahuila en la entrega de grabaciones de las cámaras de seguridad disponibles e información, y acompañado a la familia de Gurrola Arguijo a lado de la compañía Multiservicios Rocasa, de parte de la cual laboraba como empleado de limpieza.

"En H-E-B reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y el bienestar de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad. Promovemos una cultura basada en el respeto, la integridad y la congruencia, y rechazamos de manera firme toda forma de violencia, acoso o maltrato".

Adelantó que mañana habrá una reunión con la fiscalía coahuilense, donde se actualizará a los familiares acerca de los avances de la investigación.

¿Cómo falleció "Papayita"?

El pasado sábado 30 de agosto, Carlos Gurrola Arguijo, conocido y llamado como "Papayita" de cariño entre la comunidad, fue hospitalizado en la clínica No.71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), localizada en Torreón, Coahuila, después de beber un electrolito presuntamente alterado.

Falleció el jueves 18 de septiembre; de acuerdo con familiares, sufría de acoso laboral de parte de sus compañeros de trabajo.

