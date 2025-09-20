La Diputada por Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado señaló la importancia de no nombrar como "bromas" al acoso y violencia laboral así como la importancia del actuar de las autoridades, ante el fallecimiento de Carlos Gurrola, trabajador de limpieza en la tienda HEB Senderos, que perdió la vida presuntamente tras ser envenenado por sus compañeros.

El pasado 30 de agosto Carlos Gurrola Arguijo tuvo que ser hospitalizado después de tomar un líquido presuntamente alterado y que posteriormente lo llevaría a perder la vida.

Cabe destacar que Carlos trabajaba para la empresa de limpieza Multiservicios Rocasa S.A de C.V, que a la par brindaba sus servicios a la tienda HEB Senderos en Coahuila.

Lee también Muere Carlos Gurrola, “Papayita”, tras presunto envenenamiento y acoso laboral en Coahuila; familia y amigos piden justicia

La legisladora puntualizó que independientemente de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado de Coahuila se debe considerar si existían conductas de acoso y violencia laboral, por lo que ambas empresas eran responsables de poner un alto a una situación de riesgo y tomar medidas de prevención, sanción y reparación del daño antes de una situación grave.

Asimismo, salvaguardar los derechos humanos y laborales de la victima. Añadió que es frecuente que en este tipo de casos se impongas acciones unilaterales como la reubicación o despido, incluso forzar su renuncia, detalló que de acuerdo con el INEGI en México, 12 personas renuncian cada hora a su trabajo por acoso y violencia laboral.

Puntualizó que el Gobierno de México ratificó en 2022 el Convenio 190 de la Oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo por lo que se adquirieron compromisos internacionales para tomar medidas contra la violencia y acoso laboral.

Lee también Nueva SCJN resuelve su primera declaratoria de inconstitucionalidad en favor de concubinas de militares

Asimismo, en el Senado se aprobó la ratificación de ese Convenio y se realizaron reformas legislativas para establecer responsabilidades de autoridades y empleadores. Sin embargo, añadió que no completó el proceso legislativo en la Cámara de Diputados en la anterior legislatura.

En el caso especifico de Carlos, detalló que hay una investigación en el fuero común que podría tener responsabilidad penal, pero independientemente del resultado, las autoridades laborales de Coahuila tienen que resolver lo que se mantiene pendiente para avanzar por el bienestar de las personas trabajadoras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp