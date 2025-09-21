¿Cómo es H-E-B?, la tienda donde murió Carlos Gurrola “Papayita” tras presunto envenenamiento y acoso laboral

El caso de Carlos Gurrola Arguijo, conocido cariñosamente como "Papayita", quien falleció tras permanecer 3 semanas hospitalizado luego de ingerir desengrasante, presuntamente colocado en su botella de electrolitos por parte de sus compañeros de trabajo, ha causado conmoción en todo México.

El incidente, que diversos grupos de la sociedad civil han calificado como envenenamiento y acoso laboral, ocurrió en el supermercado H-E-B, sucursal Senderos, en Torreón, Coahuila; donde Carlos Gurrola trabajaba como personal de limpieza.

Reportes de la Fiscalía del estado habían comunicado que no tenían indicios de que el hombre, de 47 años, hubiese sido intoxicado; sin embargo, familiares de Carlos Gurrola han confirmado que su muerte fue causada por la gravedad de las lesiones en su garganta, tráquea y vías respiratorias, ocasionadas por beber la sustancia tóxica colocada en su botella.

Este incidente ha generado una ola de indignación en redes sociales, donde miles de usuarios exigen justicia y han expresado su apoyo y sentido pésame a los familiares de "Papayita".

A través de sus cuentas oficiales, la empresa H-E-B también se ha pronunciado al respecto, lamentando el fallecimiento de Gurrola y aclarando que, a pesar de que no era su empleado directo -sino de la empresa Multiservicios Rocasa S.A.-, van a cooperar para hacerle justicia .

¿Cómo es H-E-B?, la tienda donde presuntamente fue envenenado Carlos Gurrola

H-E-B es una reconocida cadena de supermerdados estadounidense que tiene sede en Texas, y se ha expandido exitosamente a varios estados del norte y centro de México.

Sucursal de H-E-B en San Luis Potosí. Foto: Nara Muñoz

Fue fundada en 1905 por Florence Butt y llamada H-E-B por las siglas del nombre de su hijo, Howard Edward Butt, quien en 1919, tomó las riendas del negocio, marcando el inicio de su crecimiento y éxito.

Estos supermercados son reconocidos por ofrecer buen servicio al cliente y por la calidad y frescura de su gran variedad de productos.

La cadena cuenta con más de 435 tiendas distribuidas entre Texas y México. En el país, también destaca por ofrecer una diversidad de productos estadounidenses, que difícilmente se encuentran en otros supermercados.

