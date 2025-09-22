Más Información

La presidenta reaccionó a la muerte de , trabajador de una tienda comercial en Torreón, Coahuila, quien presuntamente falleció por intoxicación luego de beber un líquido que habría sido alterado como parte de una "broma" de sus compañeros.

En su conferencia mañanera de este lunes 22 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo lamentó la muerte de “Papayita” y mencionó que el caso está en manos de la Fiscalía estatal.

“Es muy lamentable, y por supuesto ahí el gabinete de Seguridad va a estar pendiente del caso”, dijo la titular del Ejecutivo federal.

El pasado 18 de septiembre se confirmó el fallecimiento de Carlos Gurrola en la clínica 71 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Torreón en Coahuila, luego de que médicos confirmaron un daño severo en tráquea y pulmones.

Carlos fue intervenido de urgencia el pasado 30 de agosto al presentar síntomas de intoxicación, luego de beber un líquido que presuntamente había sido alterado como parte de una "broma" de sus compañeros, mientras se desempeñaba en su turno diario como trabajador de limpieza en la sucursal H-E-B Senderos, por parte de la empresa Multiservicios Rocasa S.A. de C.V.

