Culiacán.- Una joven empleada de la Fiscalía General del Estado (FGE), de nombre Lourdes “N”, fue asesinada por su esposo durante una discusión cuando viajaban en un vehículo sobre la carretera Guamúchil-Angostura. El presunto agresor se suicidio con un disparo en la cabeza.

Las primeras indagaciones de este nuevo feminicidio con el que suman 57 el número de féminas que han perdido la vida en forma violenta en el transcurso de este año es que la víctima conducía un vehículo compacto en compañía de su esposo.

Sobre la carretera que conduce de la ciudad de Guamúchil, en el municipio de Salvador Alvarado al municipio de Angostura, se presume que surgió una discusión de pareja la cual subió de tono, por lo que el hombre, cuya identidad no se dio a conocer, sacó un arma de fuego y le disparo a corta distancia, por lo que esta quedó recostada al lado del volante.

El marido, luego de cometer el crimen, se llevó el arma a la cabeza y disparó, por lo que elementos de la Cruz Roja que fueron alertados de los hechos, se desplazaron al lugar del incidente y brindaron los primeros auxilios al agresor, el cual presentó signos vitales y lo trasladado a un hospital, donde falleció horas después.

La Fiscalía General del Estado inició las primeras investigaciones sobre estos nuevos hechos, en los que una pareja, presuntamente por conflictos internos, resultaron muertos a balazos.

Estas muertes se registraron un día después de que otra pareja fuera asesinada en forma violenta en un camino de terracería de la colonia Bachigualato, en la capital del estado. Sus cuerpos estaban atados de pies y manos, con impactos de bala.

