Reynosa.- Restos humanos fueron localizados dentro de una maleta y una bolsa negra para basura que se encontraron abandonados en la calle Gasoducto de Pemex con Avenida Central en la colonia Granjas Económicas del Norte en Reynosa, Tamaulipas.

Una persona que caminaba por el lugar dio aviso a las autoridades luego de que detectó olores fétidos en un lote baldío a escasos metros de la escuela primaria El Chamizal.

Personal de la Guardia Estatal y de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas acudieron al lugar a fin de realizar las diligencias correspondientes por lo que fue necesario acordonar el área para evitar contaminación en la escena.

El lugar se encuentra ubicado a pocos metros de la carretera Reynosa-Monterrey donde de acuerdo a los primeros informes se encontraron restos dentro de la maleta, así como parte de un torso en una bolsa negra.

Las autoridades confirmaron el hallazgo y comenzaron las investigaciones correspondientes ya que, sobre la avenida, se encontró una caja de tráiler por lo que se presumía los restos estaban dentro de la unidad, versión que fue descartada conforme arribaron los cuerpos de seguridad.

