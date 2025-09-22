Celaya.- La Fiscalía General del Estado anunció la detención de cuatro policías del municipio de Cortazar por desaparición de cinco personas, a quienes presuntamente entregaron a un comando armado, y explicó que tres de ellas fueron localizadas con vida.

Los oficiales detenidos son José María “N”, Hugo Rafael “N”, Juan Miguel “N”y Arturo “N”.

La fiscalía detalló que la madrugada del 7 de septiembre de 2025, los policías en patrullas presuntamente retuvieron a cinco personas en la carretera Salvatierra-Cortazar y después se las entregaron a un grupo de hombres armados que llegaron a bordo de una camioneta y se las llevaron a una zona cerril.

Precisó que en un operativo lograron el rescate de tres víctimas, mientras más labores de búsqueda siguen adelante para la localización de las dos personas restantes.

La FGE señaló que, en una acción coordinada con la Secretaría de Seguridad y Paz, capturaron a cinco elementos en activo de la Policía Municipal, quienes fueron vinculados a proceso penal por el delito de Desaparición Forzada de Personas y por el mismo ilícito en grado de tentativa.

“Luego de acreditarse que los acusados entregaron a las víctimas a un grupo criminal, el juez determinó que fueran procesados y encarcelados durante el tiempo que dure el proceso, estableciendo un plazo de dos meses para la investigación complementaria”, aseveró.

La fiscalía indicó que las líneas de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto, están orientadas a dar con el paradero de las dos víctimas y a la captura de quienes resulten responsables de este atroz hecho.

afcl/LL