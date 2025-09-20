En una operación interinstitucional, se detuvo en el Estado de México a cinco presuntos integrantes de "Los Bonitos", célula delictiva dedicada a la extorsión y otros delitos en la Ciudad de México, la cual era encabezada por las hermanas Bonito, de acuerdo a información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Los detenidos son Wendy Bonito Flores y Erika Bonito Flores, señaladas como las lideresas del grupo criminal, además de Nadie Metzli Ortega Sánchez, Brandon Escobar Rangel y Erick Aranda Hernández.

Banda dedicada a la extorsión en Iztapalapa

Autoridades de seguridad de la Ciudad de México identificaron y ubicaron al grupo delictivo dedicado a la extorsión, narcomenudeo, homicidio, robo y despojo de inmuebles con violencia, en la alcaldía Iztapalapa.

A través de las investigaciones se supo que los sospechosos se ocultaban en un domicilio en el municipio de Acolman, en el Estado de México.

Con los datos de prueba recabados por autoridades, se solicitó una orden de cateo ante un juez de control, quién liberó el mandamiento para la operación en el Estado de México.

Para la realización del cateo se desplegó un operativo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, así como de la Secretaría de Seguridad y Fiscalía de Justicia del Estado de México.

El operativo también contó con el apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República.

La operación se realizó en un domicilio de la colonia Las Brisas donde se detuvo a las cinco personas mencionadas y se aseguraron dos vehículos, dos motos, equipo de cómputo, celulares, cartuchos útiles, 57 mil pesos y dosis de droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

