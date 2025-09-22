Ciudad de México.- La tormenta tropical Narda se intensifica mientras se mantiene frente a las costas del Pacífico mexicano, por lo que mantendrá lluvias en el sur y el oeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En su más reciente reporte, a las 09:00 hora local (15:00 GMT), el SMN indicó que el centro de Narda se localizaba a 260 kilómetros (km) al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 395 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

El meteoro, que el martes podría convertirse en huracán categoría 1, presenta vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (km/h), rachas de 100 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 20 km/h.

Lee también Temporada de lluvias en México; ¿cuándo llegará a su fin?

El organismo abundó que las bandas nubosas del ciclón ocasionan lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el este y la costa de Guerrero, en el oeste de Michoacán, en la costa de Colima y en el suroeste de Jalisco.

Asimismo, se prevén vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en las costas de Guerrero y Michoacán; además de vientos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco y Colima, así como oleaje de 2,5 a 3,5 metros de altura en las costas de Michoacán y Guerrero, extendiéndose hacia las costas de Colima y Jalisco.

El organismo alertó que las precipitaciones podrían generar deslaves, incremento en los niveles de los ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Lee también SMN pronostica 48 frentes fríos para la temporada invernal; lluvias seguirán hasta noviembre

Ante la situación, las autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones por el viento y el oleaje elevado y a atender las recomendaciones emitidas por el Sistema Nacional de Protección Civil.

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los cuales entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 12 tormentas en el Pacífico mexicano: Alvin, Bárbara, Cosme, Dalila, Erick, Flossie, Gil, Henriette, Ivo, Juliette, Lorena y Kiko.

El último huracán registrado en el país fue Erick, que tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, dejando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y la caída de árboles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL