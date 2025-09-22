Un juez vinculó a proceso a Leonardo Daniel Medina Mata por su probable responsabilidad en los delitos de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

El hoy imputado fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, durante la ejecución de una orden de cateo, en la que se aseguraron cartuchos, piezas de arma de fuego, marihuana, dinero en efectivo, una báscula gramera, teléfonos celulares y estructuras metálicas.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba y un juez de control decretó la vinculación, prisión preventiva oficiosa y un mes para la investigación complementaria.

Lee también Detectan 52 mil concesiones que huachicolean agua

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr