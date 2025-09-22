Más Información

Un juez vinculó a proceso a Leonardo Daniel Medina Mata por su probable responsabilidad en los delitos de para armas de fuego de uso exclusivo de las y contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

El hoy imputado fue detenido en Matamoros, Tamaulipas, durante la ejecución de una orden de cateo, en la que se aseguraron cartuchos, piezas de , marihuana, dinero en efectivo, una báscula gramera, teléfonos celulares y estructuras metálicas.

El Ministerio Público de la Federación (MPF) aportó los datos de prueba y un juez de control decretó la vinculación, y un mes para la investigación complementaria.

