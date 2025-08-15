Más Información

Una jueza federal dictó sentencia de 15 años un mes y 15 días de prisión a, alias "El Pantera", integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación en Aguascalientes, por los delitos de contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas con agravante.

El Ministerio Público Federal (MPF) presentó las pruebas para que la juzgadora emitiera dicha condena a Ruiz Orozco, detenido el año pasado en Pabellón de Hidalgo, comunidad del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes, donde hace unos días fueron detenidos 27 integrantes del CJNG.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército detuvieron a Raymundo Ruiz Orozco, alias "El Pantera", en abril de 2024, cuando realizaban recorridos de seguridad en el que observaron una camioneta en la que se trasladaba con un arma de fuego, cartuchos útiles y envoltorios con clorhidrato de .

Por lo anterior, la FGR señaló que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, obtuvo sentencia condenatoria en contra dicha persona por los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta, portación de arma de fuego sin licencia y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas con agravante.

