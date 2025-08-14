EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos incautaron metanfetaminas con valor de casi ocho millones de dólares en un envío declarado como “rosas” procedente de México.

El decomiso, ocurrido el pasado 12 de agosto, se realizó durante una inspección en el Puente Internacional Reynosa-Pharr.

“Esta gran incautación de narcóticos duros refleja el excelente trabajo realizado por nuestros agentes de la CBP; su uso de nuestras herramientas y tecnología es insuperable”, afirmó Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, en un comunicado.

Lee también Noboa declara al Cártel de los Soles como grupo terrorista; pide indagar incidencia en Ecuador

Los agentes detectaron “un camión con remolque que intentaba entrar en Estados Unidos desde México. Un agente de la CBP seleccionó el vehículo para su inspección, que incluyó el uso de equipos de inspección no intrusivos y un equipo canino. La inspección física condujo al descubrimiento de 154 paquetes de presunta metanfetamina con un peso combinado de 857.59 libras (389 kg) ocultos dentro del envío de rosas”.

Las autoridades incautaron la droga y el vehículo y, de acuerdo con el comunicado, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS) inició una investigación criminal.

.@CBP in full bloom, not so rosy for the bad guys: @DFOLaredo #CBP officers seize $7.6M in methamphetamine at #Pharr International Bridge in shipment of roses. @HSI_SanAntonio is investigating. Read more: https://t.co/oLBVhlnIMk pic.twitter.com/O4DkXjTtiZ — CBP South Texas (@CBPSouthTexas) August 14, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm