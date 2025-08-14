EU incauta metanfetaminas con valor de casi 8 mdd; estaban ocultas en cargamento de rosas procedente de México

Más Información
Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos incautaron metanfetaminas con valor de casi ocho millones de dólares en un envío declarado como “rosas” procedente de México.
El decomiso, ocurrido el pasado 12 de agosto, se realizó durante una inspección en el Puente Internacional Reynosa-Pharr.
“Esta gran incautación de narcóticos duros refleja el excelente trabajo realizado por nuestros agentes de la CBP; su uso de nuestras herramientas y tecnología es insuperable”, afirmó Carlos Rodríguez, director del puerto de entrada de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, en un comunicado.
Los agentes detectaron “un camión con remolque que intentaba entrar en Estados Unidos desde México. Un agente de la CBP seleccionó el vehículo para su inspección, que incluyó el uso de equipos de inspección no intrusivos y un equipo canino. La inspección física condujo al descubrimiento de 154 paquetes de presunta metanfetamina con un peso combinado de 857.59 libras (389 kg) ocultos dentro del envío de rosas”.
Las autoridades incautaron la droga y el vehículo y, de acuerdo con el comunicado, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (DHS) inició una investigación criminal.
