Tres minutos antes de las 10 de la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo izó la bandera del Zócalo de la Ciudad de México para dar inicio al primer Desfile Cívico Militar encabezado por una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas.
Después de que una noche antes gritó "¡Viva México!", acompañada de su esposo Jesús María Tarriba, su gabinete, y los titulares de las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, la titular del Ejecutivo federal fue enfática en su discurso ante miles de personas mexicanas: "¡Ninguna injerencia es posible en nuestra patria!".
Con el cielo nublado o con un intenso sol a ratos, Sheinbaum Pardo vio desfilar a militares, marinos y elementos de la Guardia Nacional que le rindieron honores a la primera comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. La bandera mexicana ondeaba en el corazón de la Ciudad de México.
A las 10:00 horas en punto volaron sobre el Zócalo las aeronaves de la Fuerza Armada, que dejaron una estela de colores verde blanco y rojo. Gritos y aplausos recibían quienes juraron defender la patria.
Con un traje guinda bordado en las mangas y cabello recogido, la titular del Ejecutivo federal observaba feliz el paso de los contingentes.
Ingenieros militares, médicas, tráileres, binomios caninos, caballos, fuerzas especiales e invitados internacionales partieron del Zócalo a Campo Marte. Uno dos, uno, dos, todos y todas marchaban parejos.
Del cielo cayeron paracaidistas frente a Palacio Nacional. El presidente de la Corte, Hugo Aguilar; la diputada panista Kenia López Rabadán, presidenta de San Lázaro; y Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado observaban atentos.
Los aplausos aumentaron cuando comenzaron su marcha los cachorros "Taco", "Coco", "Tito", "Bob", "Maya" y 23 perritos más, que son entrenados para convertirse en binomios caninos y aportar con sus importantes tareas a la ciudadanía.
Pero las porras y aplausos no terminaron ahí, los ciudadanos asistentes al desfile también se entusiasmaron al ver a jóvenes caninos, en su mayoría pastores belga, subidos en el convoy de binomios, acompañados de su manejador. Este grupo de perritos eran unos cachorros el año pasado, cuando desfilaron por primera vez en este evento, cargados en canastas por integrantes las Fuerzas Armadas.
Otro binomio canino hizo junto a su entrenador una demostración de precaución y reacción, mientras desfilaban en el vehículo de Adiestramiento Canófilo.
Miles escucharon cómo la Presidenta de México enfatizó que la libertad y soberanía de nuestro país significan que ninguna potencia extranjera decide por nosotros.
"El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervención, intromisiones o cualquier acto desde el extranjero que sea lesivo de su integridad, independencia, soberanía de la nación", sostuvo firme.
La Secretaría de Marina mostró su orgullo frente al escándalo que enfrenta por huachicol fiscal.
El primer desfile Cívico Militar, encabezado por primera vez por una comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, concluyó sin novedad a las 13:38 horas.
