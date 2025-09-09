Más Información

Había un navío vío, cargado de... huachicol fiscal

Había un navío vío, cargado de... huachicol fiscal

México cierra con empate la Fecha FIFA; igualó ante Corea del Sur con gol dramático de Santiago Giménez

México cierra con empate la Fecha FIFA; igualó ante Corea del Sur con gol dramático de Santiago Giménez

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Muere otro marino, Adrián Omar del Ángel Zúñiga, en práctica de tiro; fue encargado de aduana en Manzanillo

Ministro Arístides Guerrero se rompió 8 costillas en accidente; alista ponencia para primera sesión pública de la Corte

Ministro Arístides Guerrero se rompió 8 costillas en accidente; alista ponencia para primera sesión pública de la Corte

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Calderón condena que Ken Salazar no hizo nada contra la “demolición” del Poder Judicial; “ocurrió frente a sus narices”

Este martes 9 de septiembre, la Secretaría de Defensa Nacional informó que una de la Fuerza Aérea Mexicana sufrió un incidente en la pista de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, en el Estado de México.

En los videos difundidos en redes sociales del aterrizaje de emergencia, se observa a la aeronave de la Fuerza Aérea descender a una velocidad extrema en la pista.

Al aterrizar, la estructura central del avión choca con el suelo, lo que permite que se observe un "rebote" tras el golpe.

Lee también

Y una vez en la pista de aterrizaje, la aeronave continúa acelerando ininterrumpidamente. Sin embargo, no se reportaron lesionados.

Aeronave de la Fuerza Aérea sufre incidente en pista de Base Aérea de Santa Lucía, Edomex (09/09/2025). Foto: Especial
Aeronave de la Fuerza Aérea sufre incidente en pista de Base Aérea de Santa Lucía, Edomex (09/09/2025). Foto: Especial

Defensa activa Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos

De acuerdo con la dependencia, la aeronave pertenece al Escuadrón Aéreo No. 301, y estaba realizando actividades de adiestramiento. Durante las acciones, sufrió el percance en el tren de aterrizaje en el que, según , no salió herido ningún integrante de la tripulación.

Lee también

“Este suceso no afectó las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles', el cual continúa desarrollando sus actividades de manera normal y segura”, señaló la secretaria en un comunicado.

Además, adelantó que con el propósito de determinar las causas que originaron este evento, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses