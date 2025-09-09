Avión de la Fuerza Aérea aterriza "de panza" en Base de Santa Lucía; no reportan lesionados

Más Información

La Secretaría de la Defensa Nacional () informó que una aeronave militar C-295 de la Fuerza Aérea Mexicana, sufrió un incidente en la pista de la Base Aérea Militar No. 1 en Santa Lucía, .

La dependencia señaló que la aeronave perteneciente al Escuadrón Aéreo No. 301, estaba realizando actividades de adiestramiento y sufrió un percance en el , sin resultar lesionado algún miembro de la tripulación.

“Con el objeto de determinar las causas que originaron este evento, se activó la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos”, detalló la Defensa en un comunicado.

Indicó que este suceso no afectó las operaciones aéreas del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, el cual continúa sus actividades de manera normal y segura.

