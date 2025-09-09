La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República acordó el calendario de análisis y comparecencias de funcionarios públicos ante el pleno, como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero Morena y sus aliados no aceptaron incluir por ahora a los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla.

Según el acuerdo suscrito por los grupos parlamentarios, primero se desahogarán las sesiones de análisis sin la presencia de secretarios de Estado, los días 17, 18, 23 y 24 de septiembre.

Posteriormente, a partir del 30 de septiembre, iniciarán las comparecencias de los titulares de diversas dependencias.

La primera en acudir al pleno será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el último día de septiembre.

El acuerdo aprobado en la Jucopo establece que también comparecerán, en fechas por definir los titulares de las secretarías de Seguridad Pública, Omar García Harfuch; Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente; Bienestar, Ariadna Montiel; y Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador.

El coordinador de Acción Nacional en el Senado, Ricardo Anaya, señalo que la lista de comparecientes se podría ampliar, por lo que adelantó que su bancada propondrá que sean citados también los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, ya sea ante el pleno o, en su defecto, en comisiones.

“No se cerró la posibilidad para el secretario de Defensa y de Marina. Se dijo que una posibilidad sería que pudieran venir cuando viniera la secretaria de Gobernación. Se dejó abierta la posibilidad de que otros puedan comparecer en comisiones y nosotros por supuesto lo que señalamos fue que después de consultar al grupo parlamentario propondríamos una ampliación de esa lista y lo haremos la próxima semana”, señaló.

En entrevista, el panista subrayó que la lista inicial fue definida por la mayoría parlamentaria, pero reconoció que en la Jucopo quedó abierta la puerta para sumar a otros funcionarios en las próximas semanas.

