DEA presume operación contra el Cártel de Sinaloa; reporta 617 detenidos y toneladas de droga incautada en una semana

Catean inmueble de empresario en Tabasco; aseguran animales exóticos, vehículos, armas y hasta un helicóptero

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Muere Rick Davies, vocalista de Supertramp a los 81 años

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

En los últimos siete años, los partidos políticos recibieron 7 mil 354 millones 262 mil 544 pesos en prerrogativas, lo que representó en promedio el 30% del presupuesto electoral aprobado para el Instituto Nacional de Electoral (), que de 2019 a 2025 fue de 34 mil 354 millones 319 mil 299 pesos.

Datos del INE recopilados en el estudio “Tendencias Legislativas en torno a la Reforma Electoral”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado, muestran que entre 2019 y 2025 el a los partidos se ha mantenido como una proporción significativa del gasto total.

La presidenta adelantó que como parte de su iniciativa de , propondrá una disminución significativa al financiamiento público a los partidos políticos.

El análisis del IBD revela que el punto más alto se registró en 2020, cuando los partidos recibieron 5 mil 239 millones de pesos, equivalentes al 31.5% de los recursos totales asignados al órgano electoral.

En contraste, para 2025 se proyectó un financiamiento de 7 mil 354 millones de pesos, pero su peso relativo se reduce a 21.4%.

El resto del presupuesto, alrededor del 70%, se destina a la operación administrativa y burocrática del INE, encargada de organizar los , mantener el padrón electoral, expedir la credencial para votar y garantizar la infraestructura democrática.

En 2024, año electoral, los partidos políticos recibieron 10 mil 444 millones de pesos en prerrogativas, lo que significó el 31.9% del presupuesto total autorizado al INE, de 32 mil 767 millones de pesos.

La información refleja cómo, en años con elecciones federales, el financiamiento a los partidos tiende a incrementarse, tanto en términos absolutos como relativos, dentro del presupuesto general del INE.

