La senadora Karen Castrejón Trujillo, presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reaccionó a la inconformidad de algunos militantes respecto a la continuidad de la alianza con Morena y ratificó el compromiso de su partido con la transformación del país.

“Hace una semana lo expresé en tribuna: en el PVEM estamos comprometidos con la transformación de México. Nuestro partido es, y seguirá siendo, un aliado de la presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró Castrejón Trujillo.

En redes sociales, la senadora subrayó que los une con la Mandataria federal no solo una relación política, sino también ideales compartidos, compromisos y “sobre todo, el amor por México”.

En un mensaje dirigido a la Presidenta de la República, afirmó: “Cuente con el Partido Verde como su aliado para seguir mejorando y transformando la vida de las y los mexicanos. Somos un partido que escucha, que propone y que actúa”.

Castrejón Trujillo enfatizó que la agenda legislativa del PVEM, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, está enfocada en consolidar avances, corregir desigualdades históricas y preparar a México para el futuro que merecen las nuevas generaciones.

En este mismo sentido, el coordinador del Partido Verde en la Cámara Alta, Manuel Velasco Coello, afirmó que “las senadoras y los senadores del Partido Verde acompañamos desde su campaña a la primera mujer Presidenta de México y seguiremos caminando a su lado durante su gobierno apoyando con toda firmeza su proyecto de Nación para que siga dando resultados en beneficio de todos los mexicanos”.

