La presidenta nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Karen Castrejón aseguró que ese partido y sus bancadas en el Congreso de la Unión no otorgará un “cheque en blanco” al gobierno federal, pese a ser aliado de Morena en la discusión y votación de la reforma electoral.

A pregunta expresa si el PVEM va a dar un “cheque en blanco” al gobierno federal la reforma electoral, apuntó:

“Bueno, es que el Partido Verde no lo ha hecho de esa manera. Tanto pasó lo mismo, si ustedes recordarán, cuando fue la reforma judicial. El Partido Verde es un aliado, por supuesto, de Morena. Pero, es un aliado que también analiza, que revisa, y que lo haremos igual con el tema electoral cuando llegue a nuestras manos”, aseguró.

Comentó que el PVEM esperará a contar con la iniciativa oficial para analizarla y emitir su postura.

“Primero tendremos que esperar los tiempos y la iniciativa de la cual hoy se ha hablado mucho… El día de hoy no contamos con la iniciativa en nuestras manos”, dijo en entrevista.

Argumentó que el el PVEM buscará garantizar un piso parejo para todos los participantes en los procesos electorales y que las decisiones se tomarán de manera coordinada por los legisladores del partido y su Consejo Político Nacional.

Respecto al financiamiento de los partidos y a la posible reducción de diputados y senadores plurinominales, Castrejón explicó que su posición dependerá de los detalles de la propuesta: “Nosotros estaríamos de acuerdo, sí o no, dependiendo de cómo venga esa propuesta. Insisto, no la conocemos, hemos escuchado diversas opiniones”.

Sobre la participación de la oposición en la redacción de la reforma, la dirigente señaló que aún no hay diálogo abierto, pero que el PVEM participará cuando se les convoque, ya sea aportando ideas o emitiendo opiniones.

