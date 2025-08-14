El coordinador de Asesores de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, aseguró que México ha vivido durante muchos años una “simulación democrática” defendida y convalidada por exconsejeros electorales como Lorenzo Córdova.

En el podcast “La Moreniza”, aseguró que los extitulares del INE secundaron fraudes electorales y que, por tanto, ante una “democracia simulada” que defendieron, les preocupa “la idea de que cambien las reglas del juego”. Lo anterior, en relación a la nueva Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Según Ramírez Cuevas, a la oposición no le agrada la idea de que la ciudadanía pueda influir en sus representantes políticos, sus gobernantes y en las leyes.

“Recordemos que cuando fue la reforma energética de Peña Nieto, tres millones y medio de ciudadanos pidieron una consulta sobre las leyes que estaban aprobando, y todos callaron. Es una doble moral”, acusó.

Por tanto, defendió la iniciativa de reforma electoral porque, dijo, hay una discusión nacional sobre sistemas de elección y financiamiento en comicios convenientes para México.

“Ver el tipo de representación política en el Congreso. ¿Debe haber diputados y senadores solo de mayoría o de lista, como los llamados plurinominales? ¿Debe haber un modo diferente de elegir plurinominales? Pros y contras. Estamos en un momento en el que todo está a discusión”, mencionó.

Sobre la comisión de reforma electoral, que él conforma, afirmó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “hay una libertad plena” para dialogar “sin cortapisas en los temas”.

Morena no necesitaría hacer una reforma electoral: Jesús Ramírez Cuevas

Sin embargo, en el programa Jesús Ramírez Cuevas admitió que “pensándolo bien”, Morena no necesitaría hacer una reforma electoral y que, en realidad, se realiza porque el partido “tiene verdadera convicción democrática”.

“Con este sistema de partidos como está, le conviene y le ha beneficiado (a Morena). No es que quiera ahora quedarse con el poder, es un sinsentido de argumentos. Nuestra idea se debe profundizar la democracia en todos los espacios de la sociedad, nos lleva a plantear este tipo de debates”, dijo.

“Esta comisión trabaja con un espíritu democrático de apertura y, a diferencia del pasado, no será una comisión de composición”, garantizó.

