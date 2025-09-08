Más Información

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Sheinbaum reporta 23 mexicanos detenidos por redadas de Georgia y 19 en Alligator Alcatraz; garantiza recursos para consulados

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Solicitan 200 órdenes de aprehensión por huachicol; van por agentes aduanales y militares

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Tren en Atlacomulco embiste a autobús de pasajeros; reportan al menos 8 muertos y 45 lesionados

Muere Rick Davies, vocalista de Supertramp a los 81 años

Muere Rick Davies, vocalista de Supertramp a los 81 años

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

No sin mis perros; vecinas desalojadas de República de Cuba pernoctan en la calle por que hotel no acepta mascotas

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

Neutralizan en Durango narcolaboratorios relacionados con "Los Mayos"; aseguran 21 toneladas de metanfetaminas

La presidenta rechazó que los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas hayan sido entregados a la empresa BlackRock, como supuestamente lo sugirió el analista Alfredo Jalife-Rahme.

“¡Son falsas, son falsas, es falso!”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en .

Comentó que los puertos los administra la y tienen una parte de inversión pública “muy importante”, “y hay otra parte que administran empresas privadas”.

Lee también

“Se da el permiso para que puedan operar desde hace mucho tiempo. Hay empresas privadas que tienen sus grúas y que operan los puertos del país, algunas de ellas tienen alguna relación con un fondo internacional desde hace mucho tiempo, pero eso no tiene nada que ver con , absolutamente nada”, explicó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses