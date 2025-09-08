La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los puertos de Veracruz y Lázaro Cárdenas hayan sido entregados a la empresa BlackRock, como supuestamente lo sugirió el analista Alfredo Jalife-Rahme.

“¡Son falsas, son falsas, es falso!”, expresó Sheinbaum Pardo en su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional.

Comentó que los puertos los administra la Secretaría de Marina y tienen una parte de inversión pública “muy importante”, “y hay otra parte que administran empresas privadas”.

“Se da el permiso para que puedan operar desde hace mucho tiempo. Hay empresas privadas que tienen sus grúas y que operan los puertos del país, algunas de ellas tienen alguna relación con un fondo internacional desde hace mucho tiempo, pero eso no tiene nada que ver con Pemex, absolutamente nada”, explicó.

