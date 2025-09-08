La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó 23 personas mexicanas detenidas en Georgia, y garantizó la protección consular para quienes lo soliciten, así como recursos para los consulados.

En su conferencia mañanera de este lunes 8 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo actualizó que hay 19 connacionales en el centro de detención Alligator Alcatraz, en Florida.

“No va a faltar recursos para los consulados, así hemos estado haciendo ahora. Así hemos estado haciendo ahora, si requiere más presupuesto, se envía más presupuesto a los consulados, no va a faltar recurso para poder apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes”, aseguró.

Sobre la recaudación de recursos para los consulados con la rifa de la Lotería Nacional, la Presidenta refirió que son alrededor de 350 millones de pesos.

Sobre las redadas en Georgia, indicó que de los 23 mexicanos detenidos, 13 pidieron apoyo. Puso a disposición la Línea de Apoyo Consular, que funciona las 24 horas los 365 días del año: 079 desde Estados Unidos y 520 623 7874 desde Estados Unidos.

Insistió en que cuando hay una redada, los consulados tienen instrucciones de solicitar información a las autoridades estadounidenses, como el ICE.

Los consulados, dijo Sheinbaum, están “atentos y alertas” para poder ayudar a las personas mexicanas.

