El presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, por su “lamentable” papel en apoyo a los migrantes mexicanos detenidos en la prisión de Alligator Alcatraz, en Ochopee, Florida.

Fernández Noroña reprobó la actuación del exgobernador de Chiapas y cuestionó que declarara públicamente que las condiciones del penal “no están tan mal”.

“Este Rutilio Escandón es un cretino de verdad, el cónsul en Miami es un cretino. Ir a decir que no están tan mal las condiciones. Que se vaya a vivir ahí el cabrón con los migrantes, a ver si es cierto que no están tan mal las condiciones, sirve que los ayuda más. Es de veras lamentable su papel, lamentable”, recriminó.

“Estos penales violan los derechos humanos y buscan lastimar la dignidad de los seres humanos. Además, los detenidos son migrantes que no han cometido delitos, no son delincuentes”, señaló el senador de Morena, mismo partido al que pertenece Rutilio Escandón.

El legislador criticó que el exgobernador de Chiapas haya minimizado las condiciones del centro de detención y señaló que la postura del cónsul refleja una actitud “servil” frente al gobierno estadunidense.

“Ahí están de tibios, o sea, como si, a ver. Es muy complicada la relación con el gobierno de Estados Unidos, pero qué ganan con esa posición obsequiosa, servil, indigna. Están ahí para defender a nuestros compatriotas, hermanos y hermanas, no están ahí para andar de queda bien. Su responsabilidad es otra”, enfatizó.

Fernández Noroña calificó de “infamante” el penal de Alligator Alcatraz. “Tan infamante que la jueza acaba de darle 60 días para que lo cierren, o sea, nada más. ‘No está tan mal’, dice Rutilio Escandón, pues ahora sí que la jueza tiene otros datos y nosotros también”, enfatizó.

El senador señaló que el cónsul de México en Miami no es responsable de que su hijo se sumó al Partido Republicano en Estados Unidos, “pero sí es responsable de sus declaraciones y está diciendo barbaridades”.

