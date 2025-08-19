Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, abogó por las y los connacionales detenidos en el Centro de Detención Federal de esa ciudad de Florida.

"Es injusto que personas que solamente porque son migrantes, por el hecho de venir a trabajar están detenidos en las cárceles, en los centros de Detención.

"Personas que vienen a producir, que también aportan, que contribuyen con sus impuestos, deberían de ser reconocidos", expresó el cónsul Escandón.

Reiteró que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum visitó este Centro de Detención Federal, donde se entrevistó con 15 personas mexicanas "para comprobar que se encontraran bien y asegurarnos que se respetan sus derechos humanos".

El exgobernador de Chiapas declaró recientemente que al centro de detención Alligator Alcatraz le hicieron mala fama, aunque expresó su desacuerdo con la existencia de estos lugares para detener a personas migrantes.

“Les comentamos que no están solos, que tienen el apoyo de sus autoridades, del gobierno del país que representa la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta es la cuarta visita, estamos observando cada vez que hay mejor trato, que están mejor organizados.

“Les enviamos este mensaje a los familiares de las mexicanas y los mexicanos: no tengan temor, que no se asusten, que solamente hicieron mala fama de este centro de retención, que los mexicanos que nosotros estamos entrevistando están a buen resguardo porque no son delincuentes, son personas que solamente vienen a trabajar aquí en los Estados Unidos, que aportan, que producen, que paga sus impuestos”, expresó.

em