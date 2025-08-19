La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Michoacán presentó dos denuncias penales contra Centros de Almacenamiento y Transformación de materias primas forestales maderables para quien resulte responsable de operarlos de manera irregular dentro de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca.

Esta acción se realizó en seguimiento de la incautación de 3 mil 455 metros cúbicos de madera en los dos aserraderos el pasado 30 de julio y 1 de agosto en la zona de influencia de la reserva, en el municipio de Tlalpujahua.

Las denuncias fueron interpuestas el 18 de agosto, por motivos de comercialización, posesión y transformación de la madera de los géneros Pino, Pinus sp, Oyamel, Abies, Encino, Quercus, y Cedro Blanco Cupressus ssp., sin antes acreditar su legal procedencia.

Lee también “Tu legado rindió frutos”; usuarios de Wplace homenajean en píxeles a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca

Aseguran 3 mil 455 metros cúbicos de madera en dos aserraderos en el área de influencia de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Foto: Profepa

Uno de los establecimientos se localiza en la comunidad de San Joaquín y el otro en Puerto Bermeo, ambos en Tlalpujahua, donde personal de inspección constató que no se contaba con la documentación necesaria para el manejo de las materias primas forestales encontradas.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la recepción de las denuncias y dio inicio a la investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

La Profepa recordó que la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca es hábitat de una de las especies migratorias más emblemáticas del mundo y patrimonio natural de México.

Lee también Ordenan a Profepa demolición de obras de condominios Adamar en Tulum; deberá garantizar restauración ambiental

Agregó que el cedro blanco está listado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie sujeta a protección especial.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc