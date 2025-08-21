Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón

Rutilio Escandón, cónsul de México en Miami, reportó que las personas mexicanas detenidas en Alligator Alcatraz “están en buenas condiciones” y hasta el momento hay 78 en ese centro de detención.

En otra visita que hizo al centro de detención de los Everglades, el cónsul Escandón informó que se entrevistó con 14 connacionales bajo custodia.

“Suman 78 mexicanos en ese centro”, reportó a través de redes sociales.

“Constatamos que se encuentren en buenas condiciones, escuchamos sus necesidades y solicitamos se respeten sus derechos humanos”, declaró el cónsul en Miami.

Recientemente, el exgobernador de Chiapas abogó por las y los connacionales detenidos en el centro de detención de esa ciudad de Florida y expresó que “es injusto que personas que solamente porque son migrantes, por el hecho de venir a trabajar están detenidos en las cárceles”.

"Personas que vienen a producir, que también aportan, que contribuyen con sus impuestos, deberían de ser reconocidos", expresó.

Juan Sabines, cónsul de México en Orlando, también visitó con abogados el centro de detención de Baker, donde brindaron asistencia legal a las personas detenidas que lo solicitaron. “​​Posteriormente visitamos las instalaciones del llamado Deportation Depot en Baker, aún vacío”, reportó.

Como “buena noticia”, Sabines indicó que hay menos personas mexicanas detenidas que la semana pasada: “La mayoría ya fue repatriada o está en ruta de retorno”.

Señaló que el 90% ha optado por la salida voluntaria, aunque el proceso sigue siendo lento, mientras que “la constante” es que casi todos están detenidos por faltas menores de tránsito.

“Ninguna cárcel es digna ni adecuada para personas inocentes. Ser migrante NO es un delito”, expresó el cónsul en Orlando.

bmc