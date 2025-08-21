Un juez federal ordenó que el estado cierre las operaciones en el centro de detención de inmigrantes Alcatraz de los Caimanes en un plazo de 60 días.

La jueza federal de distrito Kathleen Williams prohibió a los gobiernos estatal y federal traer más detenidos al centro de detención. Además, detuvo cualquier ampliación del centro de detención, incluyendo la instalación de iluminación industrial o la construcción de nuevos edificios, como tiendas de campaña o dormitorios.

Además, ordenó que el estado comience a retirar todos los generadores, el gas, las aguas residuales y otros desechos que han transformado la pista de aterrizaje en un centro de detención en un plazo de 60 días, volviéndola inhabitable. Williams afirmó que espera que el desgaste haga que la remoción del sitio sea segura.

El congresista estadounidense Maxwell Frost aseguró que sólo quedan 336 migrantes en el centro de detención migratoria ante un posible cierre del sitio en el sur de Florida.

El legislador, demócrata que representa a Orlando, reportó que hay cerca de un tercio de los migrantes que había en su visita anterior, mientras que el mes pasado tenía una capacidad para 2 mil personas con la expectativa de crecer a 4 mil, según expuso entonces la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM).

