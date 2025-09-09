Senado nombra a 18 integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de Búsqueda de Personas; estos son los seleccionados

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad los nombramientos de 18 familiares, activistas y especialistas que serán consejeros honorarios del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuya duración en el cargo será por tres años, sin posibilidad de reelección y no deberán desempeñar ningún cargo como servidor público.

Durante la sesión ordinaria con el aval de todas las bancadas se aprobaron los nombramientos de estas personas que rendirán la protesta de ley ante el Pleno de la Cámara de Senadores, la cual se llevará a cabo de manera conjunta y en un solo acto. El plazo de la duración en su cargo por tres años.

Serán consejeros ciudadanos en el ámbito de familiares de personas desaparecidas Adela Alvarado Valdés; Araceli Magdalena Rodríguez Nava; Francisco Javier Espinosa Granados; Diana Gutiérrez Cerqueda; y José Andrés Méndez Ñeco.

Asimismo, cuatro especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas o en la investigación y persecución de los delitos previsto en la Ley, así como en materia forense.

Fueron aprobados Alejandra Maritza Cartagena López; Guadalupe Judith Rodríguez Rodríguez; Pedro Miguel Ángel Garita Arce; y Ricardo Nava Rueda.

Cuatro representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos que son Emmanuel Adrián Jiménez García; Alejandro Darío Tamez Murguía; Francisco Lugo Silva; y Gerardo Jessel Islas Villagómez.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, es organismo gubernamental que tiene la responsabilidad de coordinar acciones para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en México.

