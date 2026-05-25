La desaparición del actor canadiense, Stewart McLean, se convirtió en una investigación por presunto homicidio, luego de que las autoridades encontraran su cuerpo sin vida.

De acuerdo con información de TMZ, McLean, de 45 años, fue visto por última vez el pasado 15 de mayo en su residencia de Lions Bay, una pequeña comunidad muy cerca de Vancouver. Tres días después fue reportado oficialmente como desaparecido.

Sin embargo, el caso dio un giro este fin de semana, cuando las autoridades locales confirmaron el hallazgo de restos humanos pertenecientes al actor.

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Según la policía, días previos al descubrimiento, detectaron indicios de que McLean podría haber sido víctima de asesinato, por lo que las investigaciones quedaron a cargo del Integrated Homicide Investigation Team (IHIT), unidad especializada en homicidios de Canadá.

Aunque no se han dado detalles sobre las causas de la muerte, el medio estadounidense afirmó que las autoridades se encuentran analizando cámaras de seguridad, pruebas forenses y los testimonios de personas cercanas para reconstruir las últimas horas del actor.

¿Quién era Stewart McLean?

Originario de la Columba Británica, McLean desarrolló gran parte de su carrera en producciones filmadas en Vancouver y sus alrededores.

Aunque no era una estrella de primera fila, alcanzó gran popularidad gracias a series como "Arrow" y "Virgin River", su último proyecto televisivo.

En su currículum también se incluyen títulos como "Happy Face", "Supernatural", "Blue Steele", "Murder in a small Town" y la cinta "Daugther of the wolf" junto al ganador al Oscar, Richard Dreyfuss.

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