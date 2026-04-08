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Michael Patrick, actor conocido por su aparición en la serie "", falleció la noche de este martes tras una larga lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La noticia fue dada a conocer por su esposa, Naomi Sheehan, quien hizo uso de las redes sociales para dedicar un emotivo mensaje a quien fuera al amor de su vida.

En el texto, Sheehan reveló que el actor pasó sus últimos días en un hospital de Irlanda del Norte y se fue en paz, rodeado del cariño de su familia y amigos.

"No hay palabras para describir lo destrozados que estamos. Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de estar en contacto con él, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida", escribió.

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Patrick fue diagnosticado en febrero del 2023 y decidió documentar su proceso en redes sociales, no solo para crear consciencia sobre esta enfermedad, también para pedir ayuda económica y solventar sus gastos.

En su homenaje, Naomi recordó a Mick como un “gigante pelirrojo” y una verdadera inspiración, pues su condición no le arrebató las ganas de vivir plenamente.

“Vivió una vida tan plena como la que puede vivir cualquier ser humano: alegría, abundancia de espíritu, risa contagiosa”, agregó.

¿Quién era Michael Patrick?

Michael Patrick fue un actor, escritor y guionista. Antes de descubrir su amor por la actuación, Patrick estudio física en la Universidad de Cambridge, donde se unió al grupo Cambridge Footlights.

Posteriormente, se formó como actor en la Mountview Academy of Theatre Arts y desarrolló gran parte de su carrera en el teatro.

Escribió e interpretó el monólogo "My Left Nut", basado en su adolescencia, que fue nominado a mejor espectáculo en el Festival Fringe de Dublín y ganó un premio Summerhall Lustrum en el Festival Fringe de Edimburgo.

En 2024 se convirtió en el primer actor con discapacidad en interpretar a Ricardo III en Irlanda y su trabajo fue elogiado por la crítica.

Además apareció en las series "Game of Thrones", "Blue Lights" y Krypton".

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