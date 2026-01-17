Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que muestra videos y fotos de cómo ha ido cambiando su rostro y deteriorando su cuerpo debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que padece, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que la ha alejado de los escenarios.

Antes de dedicarse a la conducción, Yolanda participó en varias telenovelas como "Yo no creo en los hombres" (1991), "Las secretas intenciones" (1992), "Buscando el paraíso" (1993) y "Los hijos de nadie" (1997); Andrade alcanzó gran éxito conduciendo "Las hijas de la madre tierra" junto a Montserrat Oliver, su expareja y amiga incondicional.

Yolanda recientemente se sinceró con sus seguidores y reveló el diagnóstico médico, su enfermedad afecta las neuronas motoras, que son las células nerviosas que controlan los músculos voluntarios en el cerebro y la médula espinal, las neuronas motoras mueren y dejan de enviar señales a los músculos, que se debilitan y atrofian.

Andrade acompañó el video con un agradecimiento a su público conocedor: "Gracias por estar conmigo", escribió.

En las imágenes se observa cómo la enfermedad le ha pasmado partes del rostro en diferentes momentos, la conductora ha recurrido a todo tipo de terapias, incluida la acupuntura, utilizada como terapia complementaria, la cual ha mostrado potencial para mejorar la calidad de vida y aliviar diversos síntomas en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), pero no es una cura para la enfermedad.

Lee también: Montserrat Oliver le augura salud a Yolanda Andrade: "vas a ser la excepción a la regla"

Yolanda Andrade muestra los efectos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en su rostro.

Síntomas y características comunes de la Esclerosis Lateral Amiotrófica

Debilidad muscular: A menudo empieza en una mano, pie o pierna y se extiende.

Problemas del habla (disartria): Dificultad para pronunciar palabras.

Dificultad para tragar (disfagia): Riesgo de atragantamiento y problemas nutricionales.

Calambres y rigidez (espasticidad): Músculos tensos y contracturas.

Fasciculaciones: Pequeños temblores o espasmos musculares involuntarios.

Problemas respiratorios: Debilidad de los músculos del tórax, llevando a insuficiencia respiratoria.

Afección seudobulbar: Risas o llantos incontrolables.

Yolanda Andrade muestra momentos de cómo la Esclerosis Lateral Amiotrófica ha afectado su rostro en distintos momentos desde 2023.

Aunque Yolanda Andrade lucha contra su padecimiento y se muestra con ánimo, también ha hablado con claridad y crudeza sobre su futuro, el cual, asegura no es nada prometedor, dicha enfermedad es progresiva, es decir, los síntomas empeoran gradualmente, llevando a la parálisis.

Lee también: Julio César Chávez comparte video en apoyo a Yolanda Andrade: "Está sanita y coleando"

drade