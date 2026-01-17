Más Información

Yolanda Andrade reapareció en su cuenta de Instagram con un video en el que muestra videos y fotos de cómo ha ido cambiando su rostro y deteriorando su cuerpo debido a la que padece, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que la ha alejado de los escenarios.

Antes de dedicarse a la conducción, Yolanda participó en varias telenovelas como "Yo no creo en los hombres" (1991), "Las secretas intenciones" (1992), "Buscando el paraíso" (1993) y "Los hijos de nadie" (1997); Andrade alcanzó gran éxito conduciendo "Las hijas de la madre tierra" junto a Montserrat Oliver, su expareja y amiga incondicional.

Yolanda recientemente se sinceró con sus seguidores y , que son las células nerviosas que controlan los músculos voluntarios en el cerebro y la médula espinal, las neuronas motoras mueren y dejan de enviar señales a los músculos, que se debilitan y atrofian.

Andrade acompañó el video con un agradecimiento a su público conocedor: "Gracias por estar conmigo", escribió.

En las imágenes se observa cómo la enfermedad le ha pasmado partes del rostro en diferentes momentos, la conductora ha recurrido a todo tipo de terapias, incluida la acupuntura, utilizada como terapia complementaria, la cual ha mostrado potencial para mejorar la calidad de vida y aliviar diversos síntomas en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), pero no es una cura para la enfermedad.

Yolanda Andrade muestra los efectos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en su rostro.
Yolanda Andrade muestra los efectos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en su rostro.

Síntomas y características comunes de la Esclerosis Lateral Amiotrófica

  • Debilidad muscular: A menudo empieza en una mano, pie o pierna y se extiende.
  • Problemas del habla (disartria): Dificultad para pronunciar palabras.
  • Dificultad para tragar (disfagia): Riesgo de atragantamiento y problemas nutricionales.
  • Calambres y rigidez (espasticidad): Músculos tensos y contracturas.
  • Fasciculaciones: Pequeños temblores o espasmos musculares involuntarios.
  • Problemas respiratorios: Debilidad de los músculos del tórax, llevando a insuficiencia respiratoria.
  • Afección seudobulbar: Risas o llantos incontrolables.
Yolanda Andrade muestra momentos de cómo la Esclerosis Lateral Amiotrófica ha afectado su rostro en distintos momentos desde 2023.
Yolanda Andrade muestra momentos de cómo la Esclerosis Lateral Amiotrófica ha afectado su rostro en distintos momentos desde 2023.

Aunque Yolanda Andrade lucha contra su padecimiento y se muestra con ánimo, también ha hablado con claridad y crudeza sobre su futuro, el cual, asegura no es nada prometedor, dicha enfermedad es progresiva, es decir, los síntomas empeoran gradualmente, llevando a la parálisis.

