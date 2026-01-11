Julio César Chávez comparte video en apoyo a Yolanda Andrade: "Está sanita y coleando"

En un emotivo video compartido este domingo 11 de enero a través de las redes sociales, el excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez reapareció para brindar su respaldo incondicional a la conductora Yolanda Andrade, y desmentir los rumores que circulaban sobre un supuesto deterioro crítico en su salud.

En las imágenes que se pueden ver sobre su encuentro, Chávez abraza a su amiga mientras bromeó sobre su vitalidad.

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre la salud de Yolanda Andrade?

“Hola, amigos de México y de Sinaloa, donde nació Yolanda Andrade. A todos los periodistas y a todos los amigos que matan y entierran todos los días a Yolanda Andrade: aquí está mi amiga, coleando. Está también su mamá, está su hermano, está más cuerda y más sana que yo. Estoy muy contento de que esté aquí”, expresó el “César del Boxeo” entre algunas carcajadas,

Asimismo, el expugilista solicitó a los medios dejar de “inventar noticias” que alarman innecesariamente al público.

Yolanda Andrade, visiblemente feliz por el momento compartido con Chávez y su familia, envió besos a sus seguidores y reforzó el mensaje.

“Muchachos, les mandamos muchos besos y bendiciones. No anden mortificando a la gente, por favor”, dijo la conductora y actriz.

El exboxeador cerró el clip con una frase contundente: “Bendiciones para todos, amigos, para que vean que aquí está sanita y coleando mi querida Yolanda”.

Amigos para que vean que mi amiga querida se encuentra bien con gente que la quiere y la cuida pic.twitter.com/0p1ofdLjBK — Julio César Chávez (@Jcchavez115) January 12, 2026

A pesar de la energía positiva del video, Yolanda Andrade continúa su batalla contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que afecta la movilidad, el habla y la respiración, generando debilidad muscular.