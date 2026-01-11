Tigres derrota a San Luis con doblete de Marcelo Flores en el arranque del Clausura 2026

Más Información

En el Estadio Alfonso Lastras, Atlético de San Luis y cerraron la jornada 1 del Clausura 2026 con un duelo que dejó a los potosinos con la cabeza clavada en el césped.

Los locales, ansiosos por borrar el mal recuerdo del semestre anterior, salieron con todo, pero los felinos, aún dolidos por el subcampeonato del Apertura 2025, mostraron colmillo desde el minuto 49.

¿Cómo se gestó el triunfo de los Tigres en el Alfonso Lastras?

Marcelo Flores abrió el marcador con un remate preciso de izquierda que dejó sin oportunidad al portero potosino, un gol que hizo rugir a los pocos tigres presentes en las gradas.

San Luis no se rindió y, al 74', João Pedro se elevó para cabecear a quemarropa tras un centro violento, con ello igualó el partido y desató la locura local.

¡Parecía que la reacción potosina estaba cerca! Pero Tigres, con su jerarquía, respondió rápido.

André-Pierre Gignac entró al 71' para refrescar el ataque y, apenas seis minutos después, asistió a Marcelo Flores para que el joven mexicano firmara su doblete con un zurdazo cruzado que silenció al Alfonso Lastras.

El 1-2 final dejó a los locales lamentando ocasiones claras, como el larguero de Anderson Duarte y varios remates rechazados.

Así, Tigres se lleva los primeros tres puntos del torneo con autoridad, mientras San Luis suma una derrota que duele.

