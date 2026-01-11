Pumas es víctima de los mejores MEMES tras dejar escapar el triunfo ante Querétaro

Los Pumas no tuvieron su mejor presentación en el Clausura 2026, al empatar (1-1) con el Querétaro en el estadio Olímpico Universitario.

El equipo de Efraín Juárez dejó escapar la victoria y los tres puntos en su primer partido del naciente torneo y provocó la molestia de su propia afición que se pronunció con un fuerte abucheo al terminar el encuentro en CU.

Los del Pedregal se adelantaron en el marcador, gracias a una anotación de Adalberto Carrasquilla en el minuto 49.

El gol del Coco, al inicio de la segunda mitad, generó cierta tranquilidad en el conjunto universitario, ya que no había producido el peligro suficiente en la portería de Guillermo Allison.

A pesar de que la anotación del volante panameño fue fortuita, por un desvió de la propia zaga queretana, los Pumas tenían la ventaja a su favor;

Sin embargo, no supieron cómo aprovecharla y dejaron que se les fuera de las manos 22 minutos después de haberla conseguido.

El equipo de Esteban Gónzalez no dejó pasar la oportunidad de aprovechar un regalo de José Caicedo, quien perdió un balón en el centro del terreno de juego.

Con una espectacular definición, Mateo Coronel apagó el entusiasmo auriazul y silenció, por completo, el Olímpico Universitario.

En el tanto de los Gallos Blancos, Keylor Navas no tuvo nada que hacer. El centrodelantero argentino no se achicó frente al histórico arquero costarricense.

Incluso, los Pumas terminaron sufriendo más de lo esperado y ya no fueron capaces recupera la ventaja en el marcador.

En el tramo final del compromiso, el Querétaro puso en aprietos a los dirigidos por Efraín Juárez, quienes ya no pudieron reaccionar.

De esta manera, el Club Universidad Nacional no comenzó el Clausura 2026 como se esperaba y tuvo un amargo debut.

A pesar de que obtuvo un punto, la afición auriazul deseaba que su equipo consiguiera los tres puntos en su presentación.

Ahora, el conjunto universitario tendrá que visitar a los Tigres a media semana en la jornada doble del futbol mexicano.

El propio Efraín Juárez reconoció, en conferencia de prensa, que ahora los Pumas deberán obtener los tres puntos que dejaron escapar en casa.

