Pumas vs Querétaro – EN VIVO – Jornada 1 – Clausura 2026 - Liga MX

Los Pumas y el Querétaro se enfrentan en la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario.

El equipo de Efraín Juárez comienza su aventura en el naciente torneo del futbol mexicano, haciéndole los honores a los Gallos Blancos.

Para el conjunto auriazul, es sumamente importante comenzar con una victoria en un certamen que estará marcado por los 15 años que que cumplirá sin levantar un solo título de Liga.

Con la llegada de cinco refuerzos (Juninho Vieira, Robert Morales, Jordan Carrillo, César Garza y Antonio Leone) y el regreso de Jesús Rivas, el Club Universidad es consciente de la responsabilidad que tiene de romper su larga sequía sin ser campeón.

En este Clausura 2026, el único objetivo es ser campeón, por lo que la directiva auriazul se esforzó para fortalecer la plantilla y poder competir con los clubes que están acostumbrados a pelear cada torneo por el trofeo del futbol mexicano.

Otro de los propósitos más importantes para la escuadra universitaria es hacerse fuerte en casa, como en el pasado, ya que, en los últimos años, CU ha dejado de ser esa fortaleza.

Al interior de los Pumas, desean que este torneo sea diferente y que, como locales, puedan conseguir la mayor cantidad de puntos, por lo que un triunfo esta tarde sería fundamental para iniciar a recobrar el protagonismo y el respeto.

Los Pumas se presentan en el Clausura 2026 con el ánimo en lo más alto y tras haberle dado vuelta a la página de lo que significó su eliminación en el Play-In del Apertura 2025.

Cabe resaltar que, de los últimos 10 partidos de Liga MX ante el Querétaro en el estadio Olímpico Universitario, únicamente ha perdido en una ocasión, con saldo de seis victorias y tres empates.

Por tal motivo, hay confianza en la afición auriazul de que, en la Jornada 1, el Club Universidad Nacional sume sus primeros tres puntos del Clausura 2026 ante los Gallos Blancos.

Sigue aquí el minuto a minuto del Pumas vs Querétaro

Universal Deportes 12:02 PM ¡Arranca el primer tiempo! Pumas recibe a Querétaro en la Jornada 1 del Clausura 2026