49ers recibe un duro golpe: George Kittle sufrió lesión de tendón de Aquiles ante Eagles

Pumas es víctima de los mejores MEMES tras dejar escapar el triunfo ante Querétaro

Atlético San Luis vs Tigres EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 1 | Clausura 2026

Bayern aplasta al Wolfsburgo con un escandaloso 8-1: Luis Díaz clave con gol y dos asistencias

Memes se burlan del Real Madrid tras derrota 3-2 ante Barcelona en Supercopa de España 2026

Amigos de , llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Atlético de San Luis vs Tigres, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras en punto de las 19:00 horas.

Atlético de San Luis vs Tigres, HOY domingo 11 de enero

Universal Deportes 07:25 PM

MIN. 16:00

Remate fallado por Fernando Gorriarán tras disparar con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.


Universal Deportes 07:24 PM

MIN. 12:00

Fernando Gorriarán, de los Tigres de la UANL, ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.


Universal Deportes 07:22 PM

MIN. 10:00

El marcador se mantiene 0-0 entre Atlético de San Luis y Tigres, pocas jugadas de peligro.

Universal Deportes 07:05 PM

MIN. 00:00

Arranca el partido entre Atlético de San Luis y Tigres.

Universal Deportes 06:35 PM

Atlético de San Luis vs Tigres Jornada 1 Clausura 2026 Liga MX

