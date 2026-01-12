Atlético San Luis vs Tigres EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 1 | Clausura 2026

Más Información
Amigos de EL UNIVERSAL DEPORTES, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Atlético de San Luis vs Tigres, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras en punto de las 19:00 horas.
Atlético de San Luis vs Tigres, HOY domingo 11 de enero
Universal Deportes 07:25 PM
MIN. 16:00
Remate fallado por Fernando Gorriarán tras disparar con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Universal Deportes 07:24 PM
MIN. 12:00
Fernando Gorriarán, de los Tigres de la UANL, ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Universal Deportes 07:22 PM
MIN. 10:00
El marcador se mantiene 0-0 entre Atlético de San Luis y Tigres, pocas jugadas de peligro.
Universal Deportes 07:05 PM
MIN. 00:00
Arranca el partido entre Atlético de San Luis y Tigres.
Universal Deportes 06:35 PM
Atlético de San Luis vs Tigres Jornada 1 Clausura 2026 Liga MX
