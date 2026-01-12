Atlético San Luis vs Tigres EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 1 | Clausura 2026

Amigos de EL UNIVERSAL DEPORTES, llevaremos las acciones del minuto por minuto del partido entre Atlético de San Luis vs Tigres, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX, que se llevará a cabo en el Estadio Alfonso Lastras en punto de las 19:00 horas.

Atlético de San Luis vs Tigres, HOY domingo 11 de enero

Universal Deportes 07:25 PM MIN. 16:00 Remate fallado por Fernando Gorriarán tras disparar con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.



Universal Deportes 07:24 PM MIN. 12:00 Fernando Gorriarán, de los Tigres de la UANL, ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.



Universal Deportes 07:22 PM MIN. 10:00 El marcador se mantiene 0-0 entre Atlético de San Luis y Tigres, pocas jugadas de peligro.

Universal Deportes 07:05 PM MIN. 00:00 Arranca el partido entre Atlético de San Luis y Tigres.