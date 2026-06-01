Culiacán, Sin.- En diversos hechos de violencia registrados durante el último día del mes de mayo, once personas del sexo masculino fueron privados de la vida, las últimas dos victimas fueron encontrados asesinados a balazos cerca de la colonia Diaz Ordaz, a los que les colocaron cartulinas con mensajes.

Las autoridades fueron notificadas que en la avenida Hilario Medina, de ese sector, se encontraban tiradas dos personas de apariencia jóvenes con rastros de sangre, al presentarse, confirmaron que estas habían sido asesinadas con impactos de bala.

Poco antes de estos hechos, cerca del campo el Diez, fue localizado el cuerpo de una persona privada de la vida con impactos de bala, por lo que los peritos de la Fiscalía General del Estado levantaron las actas respectivas y recogieron el cadáver.

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En un hospital de la ciudad falleció a causa de heridas de bala el joven, Eduardo “N” de 25 años de edad, el cual fue reportado como herido de bala en un motel ubicado por la avenida Jesús Kumate, cerca de la Feria Ganadera, a la salida sur de la ciudad.

Las autoridades judiciales no han dado a conocer que le sucedió a este joven que se había registrado en el motel durante la madrugada del domingo pasado y por la tarde, fue reportado herido de bala en su habitación.

En el centro penitenciario de Culiacán durante una riña colectiva con armas punzo cortantes, siete internos resultaron muertos y uno mas herido, por lo que las fuerzas federales reforzaron la seguridad externa y se practicó una revisión a su interior.

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Los internos que perdieron la vida, fueron identificados en forma inicial como Alejandro “N”, de 21 años, Alfonso “N”, José Antonio “N”, de 48 años, José Luis “N”, Jesús Alexis, de 26 años, Leonel Agustín “N” de 31 años y Kevin Alexis, de 24 años.

LL