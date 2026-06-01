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Cuautitlán Izcalli, Méx.- Un hombre murió y otro resultó lesionado tras un ataque armado contra una vivienda ubicada en el Ejido San Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
De acuerdo con los primeros reportes, vecinos de la zona alertaron a las autoridades luego de escuchar varias detonaciones de arma de fuego, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio para verificar la situación.
Al arribar al lugar, los uniformados localizaron a un masculino sin signos vitales y a otro más con lesiones por impactos de arma de fuego. Paramédicos brindaron atención médica al herido.
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La zona permaneció acordonada mientras personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias correspondientes e inició las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil de la agresión.
Peritos y policías de investigación llevaron a cabo el levantamiento de indicios en el inmueble y en calles aledañas.
El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO).
LL
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