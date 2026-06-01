Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro forman este domingo largas filas afuera de las estaciones Xola y Pino Suárez para abordar unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que cubren el tramo sin servicio.

Los tiempos de espera para acceder al transporte de apoyo superaron los 15 minutos, según pasajeros.

Los usuarios señalaron que sus trayectos se han alargado a más de dos horas debido al cierre y detallaron que solo el traslado entre Xola y Pino Suárez, que se realiza por las unidades de RTP, les toma más tiempo del que normalmente emplean en recorrer toda la línea.

La semana pasada, el STC Metro informó que este fin de semana habría ajustes en el servicio de operación para acelerar los trabajos de remodelación de la Línea 2 hasta el jueves 4 de junio. Fueron cerradas cinco estaciones: Viaducto, Chabacano así como San Antonio Abad, Portales y Nativitas.

Las dos primeras abrirán el jueves 4 de junio a las 05:00 horas y las otras tres hasta nuevo aviso.

La operación se ofrece en dos tramos: de Tasqueña a Xola y de Pino Suárez a Cuatro Caminos.

Debido a las obras realizadas en el tramo de Pino Suárez a Xola, los pasajeros usan el servicio provincial de RTP. Foto: Karla Guerrero/ El Universal

Sofía Vargas, usuaria que abordó una unidad de apoyo en la estación Pino Suárez, señaló que el cierre de estaciones ha complicado sus traslados diarios.

Explicó que normalmente tarda cerca de una hora en llegar a su destino; sin embargo, con el servicio provisional su recorrido se ha extendido.

“Antes hacía mi trayecto completo en una hora, pero ahora solamente para subir al RTP me toca esperar bastante tiempo. Entre las filas y el tráfico ya estoy haciendo más de dos horas”, comentó.

Agregó que la saturación en las unidades de apoyo y la falta de información sobre los tiempos de espera generan incertidumbre entre los pasajeros, especialmente durante las horas de mayor afluencia.

Celia Machuca indicó que el servicio de apoyo resulta insuficiente para atender la demanda de usuarios que diariamente utilizan la Línea 2.

“Entendemos que hagan trabajos de mantenimiento porque son necesarios, pero deberían poner más camiones; hay demasiada gente esperando y uno pierde mucho tiempo para poder avanzar”, señaló.

Explicó que, debido a los retrasos, ha tenido que salir de su domicilio con mayor anticipación para llegar a tiempo a sus actividades.

Consideró que las afectaciones podrían mantenerse mientras continúen las labores de rehabilitación en el tramo cerrado.

Mientras tanto, personal del Sistema de Transporte Colectivo orienta a los usuarios en las estaciones con servicio provisional y coordina el ascenso a las unidades de RTP que brindan apoyo en el tramo suspendido.

LL