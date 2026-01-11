Pumas, por su primera victoria en el Clausura 2026; HOY reciben en CU al Querétaro

Pumas inicia su aventura en el Clausura 2026, torneo que estará marcado por los 15 años que cumplirá el 22 de mayo sin ser campeón.

El equipo de Efraín Juárez está obligado a conquistar el trofeo de Liga MX, pero necesita demostrar, paso a paso, que lo merece.

Este domingo recibe al Querétaro en el estadio Olímpico, con el único propósito de comenzar con el pie derecho. Los tres puntos en casa no deben ser negociables.

Uno de los objetivos más importantes para el conjunto auriazul en este torneo es que CU vuelva a ser una fortaleza. Así lo confirmó el propio vicepresidente deportivo universitario, Antonio Sancho.

“En casa, Pumas el torneo pasado no tuvo la mejor actuación y creo que eso fue lo que más costó. Generalmente, los que están peleando arriba, de locales se hacen fuertes y espero que este semestre podamos tener un desempeño mucho mejor de local”, sentenció.

Con esa consigna, la escuadra del Pedregal tiene que derrotar a los Gallos Blancos, sí o sí, esta tarde.

Aunque, de acuerdo con el más reciente historial de enfrentamientos entre capitalinos y queretanos, en CU, la balanza se inclina favorablemente hacia los locales.

En los últimos 10 duelos, Pumas logró seis triunfos, tres empates y sufrió una sola derrota (Apertura 2018). Antes de comenzar su participación, Antonio Sancho también dejó más claro que este equipo tiene que salir campeón.

“Desde el primer día, tenemos que competir de la mejor manera [porque] el objetivo es campeonar. Hay que luchar por eso, siempre debemos aspirar a ganar”, externó el dirigente de los Pumas.