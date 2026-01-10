Cruz Azul cierra una semana de terror con derrota frente al León

El recorrido en la montaña rusa de emociones que transitaron los aficionados de Cruz Azul esta semana terminó con la derrota (2-1) de su equipo frente al León.

Primero, el adiós de su capitán y último ídolo Ignacio Rivero; la noticia de que no jugarán como locales en la Ciudad de México y que tendrán que mudarse a Puebla, para finalizar con la primera caída en el Clausura 2026.

La renovada Fiera de Ignacio Ambriz fue más que La Máquina de Nicolás Larcamón en el estadio León, y con goles de Ismael Díaz y Bryan Colula selló su primer triunfo de la campaña.

Debutar con tu nuevo equipo y marcar un HERMOSO gol de cabeza. 😮‍💨💚



Así Bryan Colula hoy. 🦁#LaLigaDeLaAfición✨ | #ConMéxicoC26 | #J1 pic.twitter.com/xK5jOQocWJ — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 11, 2026

Sin Ángel Sepúlveda, sin Lorenzo Faravelli, sin Ignacio Rivero ni el lesionado Kevin Mier, el conjunto de La Noria comenzó un nuevo andar, pero sólo dejó múltiples dudas y la presión en aumento.

Primero, Díaz al 45+2’, abrió el marcador en una descolgada de los esmeraldas. El panameño venció al meta Andrés Gudiño con un disparo al segundo poste.

Ya en la parte complementaria, Rogelio Funes Mori falló la más clara del segundo tiempo al 46’, pero Bryan Colula, cuatro minutos después, con un cabezazo amplió la ventaja local.

De inmediato, Larcamón mandó al terreno de juego a su refuerzo Agustín Palavecino; Cruz Azul comenzó a reaccionar y el mismo argentino fue quien acercó a los celestes al minuto 89.

Cruz Azul se fue al frente y logró empatar por conducto de Rodolfo Rotondi, pero la acción fue invalidada por fuera de juego. Así se consumó la primera derrota en 2026 y se cerró una dolorosa semana para la afición cruzazulina, que el próximo martes tiene su primer duelo en su nueva casa.

