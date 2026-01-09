Anulan gol al América frente a Tijuana con la nueva tecnología para el fuera de juego

SAOT, la nueva tecnología adquirida por la Liga MX para detectar de manera más eficaz el fuera de juego, fue estrenada en el encuentro entre Tijuana y América, en el estadio Caliente.

Las Águilas se fueron arriba en el marcador al minuto 25, gracias a un cabezazo de Raúl “La Pantera” Zúñiga; sin embargo, el gol de los azulcrema fue invalidado por un fuera de juego del colombiano.

Lee también: Juárez se impone en el arranque del Clausura 2026: vence 1-2 al Mazatlán en su propia casa

Rodrigo Aguirre recentró un pase a Zúñiga, pero el delantero estaba en posición adelantada. Después de casi 100 segundos, el árbitro central Ismael López, confirmó la invalidación.

Son 28 cámaras en cada estadio, las que definirán las jugadas que deban ser invalidadas. Si bien, en el caso de las Águilas, el abanderado Michel Espinoza de inmediato marcó el fuera de juego, la acción fue confirmada por SAOT.

Con esta nueva herramienta, los brazos serán la única parte del cuerpo que no cuente como fuera de lugar a la hora de revisarse.

Tijuana y América se fueron al descanso sin goles y con los fronterizos con las llegadas de mayor peligro en la primera mitad.