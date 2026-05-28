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Años atrás, Daniel Suárez dejó la comodidad del hogar y, como miles de mexicanos, fue tras su sueño a Estados Unidos. El regio recuerda que no fue nada sencillo, pero hubo alguien que siempre le tendió la mano: Kyle Busch.
“Mucha gente no lo sabe, pero hace 10 años, cuando apenas estaba arrancando aquí en Estados Unidos, él me ayudó mucho. Hablábamos casi todas las semanas y me daba consejos sobre la pista, los carros, sobre qué es lo que tengo que buscar, qué es lo que tengo que hacer, cómo hacerlo y demás. Son acciones que pasan detrás de las puertas cerradas. Y eso te hace saber quién es este piloto como persona”.
Daniel, quien admitió que Kyle fue fundamental en 2016 cuando se coronó en Xfinity, salió a la carrera de Charlotte con la motivación de ganarla para rendirle un tributo a su compañero.
“Yo quería ganar esta carrera, como no tienen idea... Y gracias a Dios se dio”, agregó.
Finalmente, aseguró que la gran mayoría no conoció a fondo al dos veces campeón de la NASCAR. Suárez agradece una vez más y se siente afortunado por haber sido muy cercano a Busch.
“La mayoría de la gente conoce a Kyle Busch como el piloto de carreras, el piloto agresivo y enojón... Pero no mucha gente lo conoce como persona. Y yo sí tuve la fortuna de conocer a Kyle como amigo, como persona”, agregó.
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