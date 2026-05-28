La fiebre mundialista ya comenzó a sentirse en México, pero junio no solo estará marcado por partidos, goles y penales; y es que, mientras el balón acapara la conversación, los escenarios de la CDMX también se preparan para semanas cargadas de música en vivo.

Artistas internacionales, regresos esperados y shows nostálgicos forman parte de la agenda de conciertos que llegará a la capital, convirtiendo este mes en uno de los más atractivos.

Del pop español al regional mexicano, pasando por britpop, reggae, indie, balada y música urbana, estos son algunos de los espectáculos más importantes y que no puedes perderte.

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Leire Martínez. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh llegará con un show enfocado en la nueva etapa de su carrera tras su salida de la agrupación. El concierto ha llamado la atención entre fans nostálgicos del pop de los 2000 y todavía hay boletos disponibles.

¿Dónde y cuándo?: 1 de junio. Teatro Metropólitan

La española quiere dejar atrás su etapa con La Oreja de Van Gogh. Foto: Instagram.

Pulp. La banda liderada por Jarvis Cocker regresará a México tras casi tres años de ausencia, como parte de su nueva gira internacional. El grupo británico, considerado uno de los más importantes del britpop, regalará una noche de éxitos y música a sus fans y todavía quedan pocos boletos.

¿Dónde y cuándo?: 2 de junio. Palacio de los Deportes

Los Pericos. La banda argentina volverá a la CDMX con un concierto cargado de clásicos del reggae como “Runaway” y “Pupilas lejanas”. Los accesos todavía se mantienen disponibles y se encuentran entre los más accesibles del mes.

¿Dónde y cuándo?: 3 de junio. Foro Puebla

Pandora y Flans. El “Inesperado Tour” continúa agotando fechas. La combinación de ambas agrupaciones se ha convertido en todo un fenómeno para los fans de la música de los 80 quienes no dejan de corear éxitos como "Bazar" y "Cómo te va mi amor".

¿Dónde y cuándo?: 5 de junio. Auditorio Nacional

Pandora y Flans en concierto. Foto: Clasos.

Matisse. El trío mexicano vuelve a uno de los escenarios más importantes del país tras consolidarse como uno de los grupos más queridos por el público. Su repertorio incluirá temas como “Más que amigos”, "La misma Luna" y “Todavía”, además de su último disco.

¿Dónde y cuándo?: 6 de junio. Auditorio Nacional

Milo J. El argentino se ha convertido en uno de los nombres más fuertes de la música urbana por lo que su visita a nuestro país ha generado gran expectativa entre los fans del género. Para quienes quieran ir aún hay boletos, aunque pocos.

¿Dónde y cuándo?: 6 de junio. Palacio de los Deportes

Rawayana. La agrupación venezolana llegará con su mezcla de reggae, funk y música tropical alternativa. Después del crecimiento internacional que tuvo la banda en los últimos años, el show promete convertirse en uno de los encuentros latinos más fuertes del mes.

¿Dónde y cuándo?: 7 de junio. Palacio de los Deportes

Cortesía Rawayana.

Finde. La banda mexicana de rock alternativo celebrará los 20 años de su disco "Buscando ángeles" con un concierto especial. El grupo ganó gran popularidad en la década de los 2000 gracias a su sonido melancólico y letras introspectivas.

¿Dónde y cuándo?: 12 de junio. Lunario del Auditorio Nacional

Los Ángeles Negros. Con décadas de trayectoria, la agrupación volverá a reencontrarse con el público mexicano en una noche enfocada en la nostalgia romántica y los clásicos de la balada.

¿Dónde y cuándo?: 13 de junio. Teatro Metropólitan

Carlos Vives. El colombiano regresará a la capital con un concierto que repasará temas como “La Bicicleta”, “Fruta fresca” y “Robarte un beso”, pero no vendrá solo, estará acompañado de Silvestre Dangond. Todavía existen boletos disponibles en distintas zonas del estadio.

¿Dónde y cuándo?: 16 de junio. Estadio GNP Seguros

Julieta Venegas. La cantante mexicana continúa presentando la etapa de “Tu historia” y uno de los shows más celebrados de su carrera reciente. El concierto promete un recorrido entre clásicos como “Lento”, “Andar conmigo” y su material más reciente.

¿Dónde y cuándo?: 17 de junio. Auditorio Nacional

La cantante Julieta Venegas. Foto: Instagram

Zayn Malik. El exintegrante de One Direction regresará a México para ofrecer el concierto más grande de su carrera. Como parte de su “The Konnakol Tour”, Malik se presentará en el Estadio GNP Seguros y aún hay boletos disponibles.

¿Dónde y cuándo?: 20 de junio. Estadio GNP Seguros

Los Tigres del Norte. Una de las agrupaciones más importantes de la música mexicana será la encargada de cerrar el mes con broche de oro. Con más de cinco décadas de trayectoria, “Los Jefes de Jefes” llegarán con un repertorio cargado de corridos y clásicos del regional.

¿Dónde y cuándo?: 27 de junio. Estadio GNP Seguros

La familia se reencontrará con su público mexicano. Foto: Instagram.

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