Las altas temperaturas, muy superiores a las habituales en estas fechas, se mantienen un día más en buena parte de Europa, con especial incidencia en Italia, donde cinco ciudades están en alerta roja.

Italia afronta el pico de la primera ola de calor del año, lo que ha llevado al Ministerio de Sanidad a reactivar el sistema nacional de alertas climáticas.

Las ciudades italianas de Roma, Bolonia, Brescia, Florencia y Turín se encuentran en el nivel máximo de riesgo (alerta roja) por temperaturas que rondan los 35 grados Celsius (°C).

Además, las autoridades italianas han situado en alerta naranja a la ciudad de Pescara.

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Se trata del primer aviso de peligro extremo que emite el sistema nacional de prevención, que supervisa las condiciones meteorológicas en 27 ciudades italianas.

A partir del viernes, se esperan fuertes lluvias en el norte del país ante la llegada de una masa de aire frío.

Alerta naranja en Francia por altas temperaturas

En Francia, 17 departamentos del noroeste y del área de París están en alerta naranja y se esperan temperaturas de hasta 38 grados en algunos puntos del sur.

Météo France prevé hasta 38 grados en Burdeos, Montpellier y Perpiñán; 37 grados, en Bayona, Périgueux, Agen y Niort; y 36, en Toulouse y Rennes.

En París, donde el termómetro llegará hasta los 35 grados, las mínimas por la noche no bajarán de 22 grados.

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El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, se reúne este jueves con otros miembros de su gobierno a fin de diseñar un plan para afrontar las olas de calor que puedan registrarse hasta septiembre.

Hasta 38 grados en España

España vive también otra jornada sofocante, marcada por temperaturas de hasta 38 grados en amplias zonas del país.

Los termómetros superarán de forma generalizada los 34 grados en el suroeste y el noreste de la península y podrían llegar a los 38 grados en los valles del Guadiana, el Guadalquivir y el Ebro.

Las noches seguirán siendo muy cálidas, con temperaturas mínimas por encima de los 20 grados en el suroeste y en el valle del Ebro.

El País Vasco (norte) está en aviso naranja y otras seis comunidades autónomas (regiones) se encuentran en aviso amarillo.

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Advierten riesgo para ciertas actividades en Portugal

En Portugal, 14 distritos de la región peninsular permanecen en nivel de aviso amarillo, el más bajo de un total de tres, por las altas temperaturas, que podrían llegar a los 36 grados.

Las autoridades lusas han avisado a la población de que existe una "situación de riesgo para ciertas actividades".

Además, gran parte del territorio está en alerta por riesgo de incendios rurales.

La región del Algarve, en el sur del país, cuenta con tres municipios en riesgo "máximo" de fuegos rurales.

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