En medio de un contexto internacional marcado por la tensión en Medio Oriente y luego de la baja en la calificación crediticia de México por parte de Moody’s, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la economía mexicana “está bien” y defendió los indicadores de su administración.

En ese sentido, la mandataria adelantó que durante el segundo semestre de 2026 comenzará a reflejarse el impacto de nuevas inversiones públicas y mixtas impulsadas por su gobierno.

Previó a su evento de rendición de cuentas a dos años de su triunfo electoral, la mandataria sostuvo que existe una percepción negativa impulsada por calificadoras y factores externos, pero afirmó que los datos económicos reflejan estabilidad y crecimiento.

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La presidenta Claudia Sheinbaum en la “Mañanera del Pueblo” del 28 de mayo de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

“Para que no con una calificación con la que no estamos de acuerdo de algunas calificadoras genera una impresión de que está mala economía mexicana. Estamos bien”, declaró.

Sheinbaum atribuyó parte de la incertidumbre global a la guerra en Irán y al cierre del estrecho de Ormuz, situación que, dijo, ha generado problemas económicos a nivel internacional. Sin embargo, aseguró que México mantiene fortaleza económica y presentó 12 indicadores para respaldar su postura.

Entre ellos destacó que en el primer trimestre de 2026 se registró la inversión extranjera directa “más alta de toda la historia de México”, además de una tasa de desempleo de 2.5%, ubicando al país “entre los primeros tres con menos desempleo del mundo”.

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La presidenta también afirmó que se han generado 669 mil nuevos empleos, mientras que la inflación mostró una reducción junto con las tasas de interés. Asimismo, destacó la fortaleza del peso mexicano, que este día se ubicó en 17.40 unidades por dólar.

En materia fiscal, Sheinbaum aseguró que el déficit disminuyó 1.5% del PIB y que la recaudación aumentó de 14.7% a 15.2% del Producto Interno Bruto. Además, resaltó que la deuda pública se mantiene en 50.3% del PIB y que Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, lo que permitió mejorar su calificación crediticia.

La Mandataria federal también defendió el aumento acumulado de más de 150% al salario mínimo desde 2018 y aseguró que la pobreza laboral se encuentra en su nivel más bajo.

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